Каково происхождение и строение плодов?

Биология
Каково происхождение и строение плодов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
плод это видоизменённый цветок, стенки плода разросшийся венчик. плоды бывают сухими и сочными. многосемянными и односемянными В образовании плода принимают участие различные части цветка, но прежде всего завязь. Из стенки завязи формируется стенка плода —околоплодник. В нём обычно различают три слоя: наружный — экзокарпий, средний — мезокарпий и внутренний — эндокарпий. Семена формируются из семяпочек.Все три слоя, обычно, хорошо различимы. Например, в плоде вишни тонкий кожистый наружный слой — экзокарпий, съедобная сочная мякоть плода — мезокарпий, твёрдая косточка из каменистой ткани, окружающая единственное семя — эндокарпий.
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