Морфологический разбор "двумя миллиардами" Пример: 1 Общее значение 2 Морфологический разбор 3 Синтаксический разбор Ну как то так)
Русский язык
Морфологический разбор "двумя миллиардами" Пример: 1 Общее значение 2 Морфологический разбор 3 Синтаксический разбор Ну как то так)
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ДВА Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: мужской род, творительный падеж Формы: два, двух, двум, двумя, две Начальная форма: МИЛЛИАРД Часть речи: существительное Грамматика: множественное число, мужской род, неодушевленное, творительный падеж Формы: миллиард, миллиарда, миллиарду, миллиардом, миллиарде, миллиарды, миллиардов, миллиардам, миллиардами, миллиардах, млрд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определите знак произведения и вычислите его (+7)*(-4), (-20)*(+5) ,(+15)*(-3), (-10)*(+100) ,(+12)*(-5), (-1)*(+32)
Математика
По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чис...
Русский язык
Прочитайте словосочетания. Поставте вопросы к именам существительным. Укажите их падеж , окончания выделите. Гнездо (________) белк ... Листья...