За 3 год майстер виготовляе24 деталискильки часу йому потрибно щоб виготовыти 45 де??али якшо вин выготовлятыме за годыну на 1 деталь бильше

Математика

За 3 год майстер виготовляе24 деталискильки часу йому потрибно щоб виготовыти 45 де??али якшо вин выготовлятыме за годыну на 1 деталь бильше

Автор: Гость