За 3 год майстер виготовляе24 деталискильки часу йому потрибно щоб виготовыти 45 де??али якшо вин выготовлятыме за годыну на 1 деталь бильше
Математика
За 3 год майстер виготовляе24 деталискильки часу йому потрибно щоб виготовыти 45 де??али якшо вин выготовлятыме за годыну на 1 деталь бильше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3=8 (изготавливал в ча 8+1=9 ( стал изготавливать деталей в час) 45:9 =5 часов(потребуется)
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