Образуйте от данных слов новые с приставками БЕЗ-, БЕС-. Срочный, ударный, личный, ветреный, водный, болезненный, грамотный, контрольный, опасность, участие, примерный. 2 Cоставьте словосочетания с образованными словами

Русский язык

Образуйте от данных слов новые с приставками БЕЗ-, БЕС-. Срочный, ударный, личный, ветреный, водный, болезненный, грамотный, контрольный, опасность, участие, примерный. 2 Cоставьте словосочетания с образованными словами

Автор: Гость