Образуйте от данных слов новые с приставками БЕЗ-, БЕС-. Срочный, ударный, личный, ветреный, водный, болезненный, грамотный, контрольный, опасность, участие, примерный. 2 Cоставьте словосочетания с образованными словами

Русский язык
Образуйте от данных слов новые с приставками БЕЗ-, БЕС-. Срочный, ударный, личный, ветреный, водный, болезненный, грамотный, контрольный, опасность, участие, примерный. 2 Cоставьте словосочетания с образованными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Безсрочный,безударный,безличный,безветренный,безводный,безболезненный,безграмотный,безконтрольный,безопасность,безучаствие,безпримерный. по поводу второй части не знаю даже)
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