Подготовьте пересказ текста целиком или рачсказ о героях медной горы хозяйка

Литература
Подготовьте пересказ текста целиком или рачсказ о героях медной горы хозяйка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто очень много прочитай и сможеш всё при всё рассказать и это устно
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