Определите знак произведения и вычислите его (+7)*(-4), (-20)*(+5) ,(+15)*(-3), (-10)*(+100) ,(+12)*(-5), (-1)*(+32)

Математика
Определите знак произведения и вычислите его (+7)*(-4), (-20)*(+5) ,(+15)*(-3), (-10)*(+100) ,(+12)*(-5), (-1)*(+32)
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-28 , -100, -45, -1000, -60, -32
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