По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чисел: 3 1/2,3,2 1/2,... .
Математика
По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чисел: 3 1/2,3,2 1/2,... .
Ответ(ы):
Гость:
Убывающая арифметическая прогрессия а1 = 3 1/2 d = - 1/2 Запишем все шесть чисел прогрессии а1=3 1/2 а2= 3 а3= 2 1/2 а4 = 2 а5 = 1 1/2 а6 = 1 Сумма шести членов = (3 1/2 + 1) * 3 = 13 1/2
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