По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чисел: 3 1/2,3,2 1/2,... .

Математика
По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чисел: 3 1/2,3,2 1/2,... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Убывающая арифметическая прогрессия а1 = 3 1/2 d = - 1/2 Запишем все шесть чисел прогрессии а1=3 1/2  а2=  3 а3= 2 1/2  а4 =  2  а5 =  1 1/2 а6 =  1  Сумма шести членов  = (3 1/2 + 1) * 3 = 13 1/2 
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