По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чисел: 3 1/2,3,2 1/2,... .

Математика

По какому правилу составлена последовательность чисел? Запешите три следующих числа этой последовательности.Найдите сумму всех шести записанных чисел: 3 1/2,3,2 1/2,... .

Автор: Гость