Прочитайте словосочетания. Поставте вопросы к именам существительным. Укажите их падеж , окончания выделите. Гнездо (________) белк ... Листья (________) у березк... Жил (________) у дедушк.. Вышел (________) черёмух... С...
Русский язык
Прочитайте словосочетания. Поставте вопросы к именам существительным. Укажите их падеж , окончания выделите. Гнездо (________) белк ... Листья (________) у березк... Жил (________) у дедушк.. Вышел (________) черёмух... Сделано (_________) из кож..., глин... Боюсь (_________) собак.... Часть (__________) комнат....
Ответ(ы):
Гость:
Гнездо (кого?) белки Листья (у чего?) у берёзки Жил (у кого?) у дедушки. Сделано (из чего?) из кожи, глины Боюсь (кого?) собаку/собаки (кого? Чего?) Часть (чего?) комнаты
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