Помогите пожалуйста. Номер 802 полностью. Спасибо!!!!!!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста. Номер 802 полностью. Спасибо!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1/2×5=5/10 1/4×25=25/100 1/8×125=125/1000 1/5×2=2/10 1/25×4=4/100 1/125×8=8/1000 3/4×25=75/100 4/5×2=8/10
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