Помогите пожалуйста №105 задание 2-ое
Русский язык
Помогите пожалуйста №105 задание 2-ое
Ответ(ы):
Гость:
Как мальчик хотел стать пелотом. Главная мысль текста то что мальчик хотел стать пелотом
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