Записать обыкновенную дробь в виде десятичной.вычислить:36.63+9 3/4-6 9/10
Математика
Записать обыкновенную дробь в виде десятичной.вычислить:36.63+9 3/4-6 9/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36.63+9=45.63 3/4-6= 0.75-6= -5.25 9/10=0.9
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