Мы сошли с дорожки и стали рассматривать загадочное вещество по которому бегали муравьи. Помогите сделать синтаксический разбор предложения!

Русский язык
Мы сошли с дорожки и стали рассматривать загадочное вещество по которому бегали муравьи. Помогите сделать синтаксический разбор предложения!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы - подлежащее Сошли - сказуемое С дорожки - обстоятельство Стали рассматривать - сказуемое Загадочное - определение Вещество - дополнение Бегали - сказуемое Муравьи - подлежащее
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