Мы сошли с дорожки и стали рассматривать загадочное вещество по которому бегали муравьи. Помогите сделать синтаксический разбор предложения!

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Мы сошли с дорожки и стали рассматривать загадочное вещество по которому бегали муравьи. Помогите сделать синтаксический разбор предложения!

Автор: Гость