43600:40 решение в столбик

Математика
43600:40 решение в столбик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
43 600:40= 43600 40 40 109 ----- 360 360 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2+2×2 спецально для новичков.
Ответить
Математика
На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?
Ответить
Математика
на аэродроме стояли 7 самолетов ,Сначала поднялись в воздух поднялись 2 самалета ,а потом еще 3 Сколько поднялось в воздух сколько осталось на площ...
Ответить
Русский язык
Мы сошли с дорожки и стали рассматривать загадочное вещество по которому бегали муравьи. Помогите сделать синтаксический разбор предложения!
Ответить
Биология
Каково происхождение и строение плодов?
Ответить