Даю 25 баллов. ОЧЕНЬ СРОЧНО. напишите сочинение на тему: " Дети 21 века" Нужно испульз??вать книжку Время всегда хорошее. Автор Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак.

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В 21 веке многое изменилось, например: компьютеры,плазменный телевизор, смартфоны и т. д. Сейчас нам без этой техники не обойтись, но наши родители они обошлись без разных техники. Сейчас очень быстро продвигается техника.