Математика 3 класс 2 часть Моро М.И. Страница 48 номер 3. Мама собрала 8 корзинок вишни, по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько килограммов вишни осталось? Реши задачу условию и ответ.

Математика

Математика 3 класс 2 часть Моро М.И. Страница 48 номер 3. Мама собрала 8 корзинок вишни, по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько килограммов вишни осталось? Реши задачу условию и ответ.

Автор: Гость