Математика 3 класс 2 часть Моро М.И. Страница 48 номер 3. Мама собрала 8 корзинок вишни, по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько килограммов вишни осталось? Реши задачу условию и ответ.

Математика
Математика 3 класс 2 часть Моро М.И. Страница 48 номер 3. Мама собрала 8 корзинок вишни, по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько килограммов вишни осталось? Реши задачу условию и ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)8*3кг=24кг-масса всей собранной вишни2)24кг-14кг=10кг-масса оставешйся вишниответ:10кг

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