В пакете лежат несколько леденцов с разными вкусами, произведённых в разных странах. Любые два леденца в пакете различаются либо вкусом, либо страной производства, либо и тем и другим. Если два леденца в пакете различаются как ...

Математика

В пакете лежат несколько леденцов с разными вкусами, произведённых в разных странах. Любые два леденца в пакете различаются либо вкусом, либо страной производства, либо и тем и другим. Если два леденца в пакете различаются как по вкусу, так и по стране, то в пакете найдётся ровно один леденец, отличающийся от одного из них только вкусом, а от другого только страной. Известно, что в пакете ровно 5 леденцов со вкусом яблока и ровно 7 леденцов из России. Чему может быть равно число всех леденцов в пакете? Найдите все варианты ответа на вопрос. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Автор: Гость