В пакете лежат несколько леденцов с разными вкусами, произведённых в разных странах. Любые два леденца в пакете различаются либо вкусом, либо страной производства, либо и тем и другим. Если два леденца в пакете различаются как ...
Математика
В пакете лежат несколько леденцов с разными вкусами, произведённых в разных странах. Любые два леденца в пакете различаются либо вкусом, либо страной производства, либо и тем и другим. Если два леденца в пакете различаются как по вкусу, так и по стране, то в пакете найдётся ровно один леденец, отличающийся от одного из них только вкусом, а от другого только страной. Известно, что в пакете ровно 5 леденцов со вкусом яблока и ровно 7 леденцов из России. Чему может быть равно число всех леденцов в пакете? Найдите все варианты ответа на вопрос. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12 леденцов одного вида 12+1=13леденцов с другим вкусом 13+1=14 леденцов Ответ:14 леденцов,но может быть сколько угодно слишком мало описания ближе к 14
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