В первом магазине купили продуктов на 6 3/4 тыс. рублей, что больше, чем во втором магазине, на 2 19/20тыс. рубдей и меньше, чем в третьем магазине, на 1 9/20тыс. руб. Сколько всего денег истратили на покупку продуктов в этих ...

Математика

В первом магазине купили продуктов на 6 3/4 тыс. рублей, что больше, чем во втором магазине, на 2 19/20тыс. рубдей и меньше, чем в третьем магазине, на 1 9/20тыс. руб. Сколько всего денег истратили на покупку продуктов в этих трех магазинах

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