В первом магазине купили продуктов на 6 3/4 тыс. рублей, что больше, чем во втором магазине, на 2 19/20тыс. рубдей и меньше, чем в третьем магазине, на 1 9/20тыс. руб. Сколько всего денег истратили на покупку продуктов в этих ...
Математика
В первом магазине купили продуктов на 6 3/4 тыс. рублей, что больше, чем во втором магазине, на 2 19/20тыс. рубдей и меньше, чем в третьем магазине, на 1 9/20тыс. руб. Сколько всего денег истратили на покупку продуктов в этих трех магазинах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 и 3\4 = 6 и 15\20 1. (6+15\20)-(2+19\20)=3+16\20 - потратили во 2-м магазине 2. (6+15\20)+(1+9\20)=8+4\20 - потратили в 3-ем магазине 3. 6+3+8+15\20+16\20+4\20=18+15\20=18 и 3\4 Ответ: 18 и 3/4
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