Помогите срочно !!! даю 40 балов

Русский язык
Помогите срочно !!! даю 40 балов
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Автор: Гость
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Гость:
КОЖАННЫЙ ИСКУСТВЕННЫЙ НЕОДУМАНЫЙ
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