Составьте алгоритм на языке блок-схем, определяющий, является ли данное число кра??но 13
Информатика
Составьте алгоритм на языке блок-схем, определяющий, является ли данное число кра??но 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь поможет) В овалах обозначается Н - начало, К-конец. В наклонных прямоугольниках обозначается только ввод/вывод чего либо. В прямоугольниках обозначается какая либо операция: сумма, произведение итд. В ромбе происходит проверка с двумя выводами Да? или Нет? Тоже самое, что истина или ложь.
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