Составьте алгоритм на языке блок-схем, определяющий, является ли данное число кра??но 13

Информатика
Составьте алгоритм на языке блок-схем, определяющий, является ли данное число кра??но 13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь поможет) В овалах обозначается  Н - начало, К-конец.  В наклонных прямоугольниках обозначается только ввод/вывод чего либо.  В прямоугольниках обозначается какая либо операция: сумма, произведение итд. В ромбе происходит проверка с двумя выводами Да? или Нет? Тоже самое, что истина или ложь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!
Ответить
Химия
Тест по химии срочно надо
Ответить
Математика
От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорос...
Ответить
Математика
Подскажите это же не правильная задача или....
Ответить
Математика
Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Ответить