Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность вероятность того что наугад взятое изделие окажется бракованным равна 0,15 проверено 3 изделий в Какова вероятность того что 2 из них бракованные
Математика
Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность вероятность того что наугад взятое изделие окажется бракованным равна 0,15 проверено 3 изделий в Какова вероятность того что 2 из них бракованные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых используется формула Бернулли. Прикрепил решение с цифрами, но объяснять их СЛОЖНО. ТЕОРИЮ НАДО понимать. Два из трех бракованные, значит 0 или 1 годных. В нашем случае вероятность двух бракованных = 0,061 Смотри и изучай.
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