Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) в огороде поспели красные помидоры.
Русский язык
Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) в огороде поспели красные помидоры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ г) Поспели где? В огороде. Помидоры какие? Красные. И разговорный стиль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность вероятность того что наугад взятое изделие окажется бракованным равна 0,15 проверено...
Математика
Английский язык
Математика