Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) в огороде поспели красные помидоры.

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Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) в огороде поспели красные помидоры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ г) Поспели где? В огороде. Помидоры какие? Красные.  И разговорный стиль)
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