Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) в огороде поспели красные помидоры.

Русский язык

Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) в огороде поспели красные помидоры.

Автор: Гость