В первом подьезде нового дома заселили 32квартиры ,а во втором -"на 4 квартиры меньш??". Сколько всего квартир заселил в этих двух подьездах? 1)Запиши решение,поясняя каждое действия. 2)Запиши ,как надо изменить в ковычках за...

Математика

В первом подьезде нового дома заселили 32квартиры ,а во втором -"на 4 квартиры меньш??". Сколько всего квартир заселил в этих двух подьездах? 1)Запиши решение,поясняя каждое действия. 2)Запиши ,как надо изменить в ковычках задаче слова,чтобы первым действием в не решение стало деление.

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