В первый день на склад привезли 6ц картофеля, во второй на 2ц больше. Весь картофель расфасовали в мешки по 20кг в каждый. Сколько мешков. с картофелем получилось?

Математика

В первый день на склад привезли 6ц картофеля, во второй на 2ц больше. Весь картофель расфасовали в мешки по 20кг в каждый. Сколько мешков. с картофелем получилось?

Автор: Гость