В первый день на склад привезли 6ц картофеля, во второй на 2ц больше. Весь картофель расфасовали в мешки по 20кг в каждый. Сколько мешков. с картофелем получилось?

Математика
В первый день на склад привезли 6ц картофеля, во второй на 2ц больше. Весь картофель расфасовали в мешки по 20кг в каждый. Сколько мешков. с картофелем получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц=100кг 1) 6+2=8 (ц) 8ц=800кг 2)800:20=40 мешков Ответ: 40 мешков
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