В прямоугольном параллелепипеде стороны имеют длинны 5см, 7см, 9см. Вычислить его о??ъём.
Математика
В прямоугольном параллелепипеде стороны имеют длинны 5см, 7см, 9см. Вычислить его о??ъём.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 * 7 * 9 = 315(куб.см) Ответ: 315 куб.см - объём параллелепипеда.
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