В прямоугольном треугольнике медиана проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника
Геометрия
В прямоугольном треугольнике медиана проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС Медиана делит угол90 градусов х и 8х х+8х=90 9х=90 х=10 значит угол. 10 и 80 градусов Медиана пересекается с гипотенузой угол будет 90 гр значит образуются два треугольника 90 ,10 и80 градусов и в другом тр будет90 80 и 10 гр
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