В прямоугольном треугольнике медиана проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника

Геометрия

В прямоугольном треугольнике медиана проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника

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