В пробирке находятся марсианские амебы трех типов: альфа, бета и гамма. Две амебы любых двух разных типов могут слиться в одну амебу третьего типа. После нескольких таких слияний в пробирке оказалась одна амеба. Каков ее тип, е...
Математика
В пробирке находятся марсианские амебы трех типов: альфа, бета и гамма. Две амебы любых двух разных типов могут слиться в одну амебу третьего типа. После нескольких таких слияний в пробирке оказалась одна амеба. Каков ее тип, если исходно амеб типа альфа было 18 штук, типа бета - 23 штуки и типа гамма - 20 штук? таких слияний в пробирке оказалась одна амеба. Каков ее тип, если исходно амеб типа альфа было 18 штук, типа бета - 23 штуки и типа гамма - 20 штук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18А+18Г=(18+23)Б+2Г=41Б+2Г 2Г+41Б=2А+39Б 2А+39Б=2Г+37Б И так далее до 2Г+5Б=2А+3Б 2А+3Б=2Г+1Б 2Г+1Б=1А+1Г 1А+1Г=1Б Ответ: Бета
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