В произведении ,,Выскочка'Пришвин придумайте другой конец и план пересказа.

Литература
В произведении ,,Выскочка'Пришвин придумайте другой конец и план пересказа.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Значит гляди. Вот тебе план пересказа: 1 Веселая собачка Вьюшка, 2 Сорока Выскочка, 3 Выскочка осталась без хвоста. Другой конец: Выскочка не смогла вылезти из лап Вьюшки и Вьюшка её съела.
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