В произведении ,,Выскочка'Пришвин придумайте другой конец и план пересказа.

Гость: Гость:

Значит гляди. Вот тебе план пересказа: 1 Веселая собачка Вьюшка, 2 Сорока Выскочка, 3 Выскочка осталась без хвоста. Другой конец: Выскочка не смогла вылезти из лап Вьюшки и Вьюшка её съела.