В прошлом году в заповеднике заготовил на зиму 14стогов сена для подкормки лосей а вэтом году —в 3раза больше На сколько больше стогов сена заготовили в этом году ?
Математика
В прошлом году в заповеднике заготовил на зиму 14стогов сена для подкормки лосей а вэтом году —в 3раза больше На сколько больше стогов сена заготовили в этом году ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14•3=42 2) 42-14=28
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