В прошлом году в заповеднике заготовил на зиму 14стогов сена для подкормки лосей а вэтом году —в 3раза больше На сколько больше стогов сена заготовили в этом году ?

Математика

В прошлом году в заповеднике заготовил на зиму 14стогов сена для подкормки лосей а вэтом году —в 3раза больше На сколько больше стогов сена заготовили в этом году ?

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