"В процессе интеграции в глобальную экономику Россия рискует потерять свой сувер??нитет, так как целый отрасли экономики могут оказаться под контролем Запада",- заявил в 2006 г. директор Института политических исследований Серг...
Обществознание
"В процессе интеграции в глобальную экономику Россия рискует потерять свой сувер??нитет, так как целый отрасли экономики могут оказаться под контролем Запада",- заявил в 2006 г. директор Института политических исследований Сергей Марков. О каких отраслях, на ваш взгляд, могла идти речь? Пожалуйста, просто ответьте на вопрос, несколько предложений.. Срочно!!! Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в процессе интеграции в глобальную экономику, Россия рискует потерять свой суверенитет, так как целые отрасли экономики могут оказаться под контролем Запада", - заявил 6 июня 2006 года в ходе работы круглого стола на тему "Роль и место олигархов в президентских выборах 2008 года" директор Института политических исследований Сергей Марков. (Вывод нужно?)
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