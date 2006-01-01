"В процессе интеграции в глобальную экономику Россия рискует потерять свой сувер??нитет, так как целый отрасли экономики могут оказаться под контролем Запада",- заявил в 2006 г. директор Института политических исследований Серг...

Обществознание

"В процессе интеграции в глобальную экономику Россия рискует потерять свой сувер??нитет, так как целый отрасли экономики могут оказаться под контролем Запада",- заявил в 2006 г. директор Института политических исследований Сергей Марков. О каких отраслях, на ваш взгляд, могла идти речь? Пожалуйста, просто ответьте на вопрос, несколько предложений.. Срочно!!! Спасибо)

Автор: Гость