Становление абцелютизма в европейских прав
История
Становление абцелютизма в европейских прав
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В первой половине XVI в. в Европе завершается формирование централизованных государств — Франции, Англии, Испании. В этих странах образуется новая форма политического устройства — абсолютизм. Его характерными признаками были: неограниченная власть государя, отказывавшегося от созыва сословно-представительных учреждений и опиравшегося на разветвленный бюрократический аппарат и мощную армию. Церковь полностью интегрируется в государственную систему. В качестве идейного обоснования абсолютизма выступала теория божественной природы королевской власти. Под воздействием различных факторов на рубеже XV—XVI столетий традиционные сословия деформировались, оказываясь в большей мере заинтересованными в усилении королевской власти. Дворянство видело в ней источник финансовой поддержки, а также стремилось получить придворные должности, посты в армии и государственном управлении. Происходившая реформация существенно ослабила позиции духовенства, которое утрачивает прежнюю автономию от светских властей. Третье же сословие, в особенности предпринимательские элементы, традиционно поддерживали сильную королевскую власть, видя в ней залог своей стабильности и процветания. Используя заинтересованность ряда сословий, монархии удается возвыситься до положения «надсословной» силы и завоевать абсолютную власть. В таких условиях огромное значение приобрели личность монарха, его способности и склонности. Основой политической стратегии глав абсолютистских государств стало лавирование между старым дворянством, сохранявшим значительный политический вес, и буржуазными элементами, обладавшими крупными финансовыми средствами. При абсолютизме утверждается новый принцип управления: государство уже не рассматривается как феодальная вотчина короля, управление страной приобретает публично-правовой, общенациональный характер. Возникновение абсолютизма стало важным шагом в развитии более совершенного в институциональном отношении, суверенного государства. Абсолютизм формируется в XVI-XVII вв., прежде всего, в таких странах, как Франция, Англия, Испания, стремившихся к установлению своей гегемонии в Европе. Однако в Европе на данном этапе развития существовала и так называемая «региональная» модель абсолютизма (характерна для итальянских и германских земель с их полицентризмом). Здесь, хотя и в рамках небольших государств, также шел процесс укрепления монархической власти, формирование бюрократического аппарата и регулярной армии. Безусловно, становление абсолютизма не всегда проходило гладко: сохранялся провинциальный сепаратизм, центробежные стремления крупной аристократии; непрерывные войны затрудняли государственное развитие. Тем не менее, Испания при Филиппе II, Англия при Елизавете I, Франция при Людовике XIV достигают пика развития абсолютистской системы.
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