Яррослав , как мудрый полководец

История
Яррослав , как мудрый полководец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1036 году Ярослав разгромил под стенами Киева кочевников-печенегов после чего их набеги на Русь полностью прекратились. 
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