Яррослав , как мудрый полководец
История
Яррослав , как мудрый полководец
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В 1036 году Ярослав разгромил под стенами Киева кочевников-печенегов после чего их набеги на Русь полностью прекратились.
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