Здр пожта помагт.а)реши задача .В кружке краеведения занимаются 8 девочек и в 2 раза больше мальчиков. Сколько мальчиков занимаются в кружке?.....б)Срставь обратную задачу и реши её. Запиши произведения,множителями которых явля...
Математика
Здр пожта помагт.а)реши задача .В кружке краеведения занимаются 8 девочек и в 2 раза больше мальчиков. Сколько мальчиков занимаются в кружке?.....б)Срставь обратную задачу и реши её. Запиши произведения,множителями которых являются два одинаковых однозначных числа .Наиди их значения.Выпиши произведения с наименьшим значением и с наи-большем значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2=16(м)-занимаются мальчики Обратной данной задача: В кружке краеведения занимаются 16 мальчиков а девочек в 2 раза меньше сколько девочек занимается в кружке краеведения?
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