Здр пожта помагт.а)реши задача .В кружке краеведения занимаются 8 девочек и в 2 раза больше мальчиков. Сколько мальчиков занимаются в кружке?.....б)Срставь обратную задачу и реши её. Запиши произведения,множителями которых явля...

Математика

Здр пожта помагт.а)реши задача .В кружке краеведения занимаются 8 девочек и в 2 раза больше мальчиков. Сколько мальчиков занимаются в кружке?.....б)Срставь обратную задачу и реши её. Запиши произведения,множителями которых являются два одинаковых однозначных числа .Наиди их значения.Выпиши произведения с наименьшим значением и с наи-большем значением

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