Напишите конспект про космонавтику

Гость: Гость:

Безоблачный ясный вечер, небо над нашей головой усыпано множеством звезд. Они похожи на маленькие сверкающие точки и расположены далеко от Земли. На самом деле звезды очень большие. А какая ближайшая к нам звезда?-(Солнце). И вот однажды, смотрел человек на звездное небо и ему захотелось узнать, что же это за звезды и почему они такие яркие. Ученые придумали специальные приборы – телескопы, наблюдали и узнали, что еще есть и другие планеты.Дети, какие планеты вы знаете?-(Меркурий,Венера,Земля,Марс,Юпитер,Сатурн,Уран,Нептун) А какая самая большая планета?(Юпитер). Её масса превышает массу всех других планет,вместе взятых. Но люди хотели знать, есть ли жизнь на других планетах. Какие там живут существа, похожи ли они на нас, есть ли воздух на других планетах. Но чтобы это узнатьнадо обязательно долететь до них. Самолеты для этого не подходили. Кто знает, почему? (потому что до планет очень далеко). И вот ученые под руководством конструктора Сергея Павловича Королева (показ иллюстраций) изобрели первый спутник, установили на нем приборы и 4 октября 1957 года запустили в космическое пространство. Современные спутники широко используются: позволяют уточнить прогноз погоды,обеспечивают теле и радиосвязь и т.д.Позднее в августе 1960г. космический корабль"Восток" ,с собаками Белкой и Стрелкой на борту ,совершил суточный полёт,с возвращением на Землю. А потом 12 апреля1961 году в первые в космос отправился человек.А кто же был первым космонавтом на Земле? (Юрий Алексеевич Гагарин)(показ иллюстраций). «Ракета»(физкультминутка) -А сейчас мы с вами, дети ,улетаем на ракете -( Маршируют на месте) -На носки поднимись, а потом руки вниз -( Поднимаются на носки, руки вверх, сложив ладошки.Руки вниз через стороны) -Раз, два – потянись, вот летит ракета в высь -(Поднимаются на носки, руки вверх, сложив ладошки, бегут на носочках на месте)Хотите ребята, я вам расскажу об испытаниях, которые космонавты должны пройти на Земле.I) Представьте, если бы вас посадили в большой шар, и огромный великан стал бы перебрасывать его из одной руки в другую. Чтобы вы почувствовали при этом?II) А вот еще одно испытание – представьте, что вас посадили в кресло, пристегнули ремнями и машина со страшной силой закружила бы это кресло: вверх, вниз, туда-сюда.III) А еще ребята, когда ракета взлетает, она очень дрожит. Чтобы привыкнуть к этому, космонавта сажают в вибромашину, и начинается такая тряска, что зуб на зуб не попадает. Испытания серьезные. А почему же все космонавты справляются с ними, как вы думаете? (тренированные, занимаются спортом).Космонавт должен быть бесстрашным, почему? (люди не знают с чем они могут столкнуться в космосе, исправна ли ракета).Чем занимаются космонавты в космосе? (проводят научные эксперименты, изучают поверхность Земли, уточняют прогноз погоды, обеспечивают радиотелевизионную связь). Когда Юрий Гагарин полетел впервые в космос, вся страна следила за его полетом, все люди волновались. И когда он приземлился, то все радовались.Люди выходили на улицы городов и устраивали праздник. Мы все гордились, что именно тогда ещё советский(российский) гражданин первым в мире полетел в космос (показ иллюстраций). Ребята, а вы испугаетесь поступать в отряд космонавтов? Чтобы быть готовым к полету, мы тоже проведем тренировку.Дидактическая игра «Семейка слов»Давайте поиграем и образуем слова одной семейки к слову «Звезда».• Как можно ласково назвать Звезду? (звездочка)• Если на небе много Звезд, то мы скажем, какое оно? (звездное)• Как называется корабль, который летит к звездам? (звездолет)• Как в сказках называют волшебника, который предсказывает будущее по звездам? (звездочет)Молодцы, с первым испытанием вы справились!А теперь второе испытание. Дидактическая игра «1,3,5»Спутник, скафандр, космонавт, ракета, звезда, планета, комета (1 спутник, 3 спутника, 5 спутников). Молодцы! Похлопайте себе, вы справились и со вторым испытанием. Всех зачисляю в отряд космонавтов. Итак, мы прошли тренировку. Чего же у нас еще не хватает,чтобы полететь в космос? (Ракеты) Рассмотрите чертёж-схему для строительства ракеты.Используя геометрические фигуры из математического набора постройте ракету. -(Дети на столе выкладывают по схеме "ракету") Ракеты готовы,можно взлетать! Я останусь на Земле и буду следить за вашем полетом. Командирам приготовить ключ на старт (есть на старт!). Ключ на пуск (есть ключ на пуск!). Начать обратный отсчет (дети считают от 10 до 1). Пуск (есть пуск!). Поехали!Одна минута – полет нормальный.-Взвилась ракета в небесаИ в тот же миг умчаласьЛишь в синем небе полосаКак снег белеть осталась.До свидания, счастливого вам пути!