Составить предложения на английском языке со словами..завтракать , обед, ужин, оде??аться, ходить в школу
Английский язык
Составить предложения на английском языке со словами..завтракать , обед, ужин, оде??аться, ходить в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I eat eggs on breakfast.I never eat sweet before lunch.My mother sometimes cook chicken on the dinner.I dress shirt.Every morning I go to school.
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