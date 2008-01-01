сообщение о растении из красной книги

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С каждым днём редких растений становится всё меньше и меньше. Почти всегда причиной того, что каких-то представителей фауны стало меньше является человек и негативные плоды его деятельности, вырубка лесов, также ухудшение экологической обстановки. Последнее тоже связано с активностью человека. Люди губят природу, а от природы ведь в свою очередь зависит состояние атмосферы и много всего жизненно важного. И даже если сейчас у нас свыше 50 % территории страны — тайга, то это не значит, что надо мало дорожить хвойными лесами, наоборот — экологию спасает именно такое количество деревьев, растений, а станет их меньше — окружающий фон заметно ухудшится даже по сравнению с сегодняшним днем. Но даже те, кто не всегда на деле с абсолютным почетом относятся к зеленому богатству страны — прекрасно в большинстве осознают ценность этого нематериального богатства. Ну а все остальные, безусловно, одним из первых национальных достояний, которым гордятся — это природой России. ￼ Красная книга содержит разделы о животных и о растениях. Том, посвященный редким представителям флоры России переиздавался последний раз в 2008 году, списки постоянно обновляются, но стоит учесть, что картина лишь примерная: ни одним методом невозможно установить количество природных экземпляров, все лишь приблизительно, состояние некоторых видов вообще нельзя оценить. Согласно последнему переизданию в Красную книгу вошли 652 вида растений и 24 вида грибов. Каждый редкий или исчезающий представитель флоры имеет какой-либо из 6 статусов: Вероятно исчезнувшие виды России‎, Виды России с неопределенным статусом‎, Восстанавливающиеся виды России‎, Исчезающие виды России‎, Редкие виды России‎, Сокращающиеся виды России‎. Многие регионы России имеют региональные Красные книги, в которых содержится информация о находящихся под угрозой растениях и животных. Самая обширная по численности видов (свыше 11400 видов) ниша флоры России — сосудистые растения. Она включает все высшие растения (наземные), кроме мхов: папоротникообразные, хвощевидные, псилотовые, плауновидные, голосеменные и покрытосеменные. «В Красную книгу внесено 440 видов покрытосеменных, 11 видов голосеменных и 10 видов папоротникообразных растений, то есть 4% флоры. Эксперты считают, что реально той или иной степени опасности подвергается не менее 2 — 3 тыс. видов сосудистых растений». Кроме перечисленных растений занесены в Красную книгу России некоторые виды лишайников, грибов, мхов.