В рассказе Саши Черного ,, Кавказский пленник'' девочки передавали пленнику пирожки , сколько досталось мальчику? А) один В)два С) три Д)четыре
Литература
В рассказе Саши Черного ,, Кавказский пленник'' девочки передавали пленнику пирожки , сколько досталось мальчику? А) один В)два С) три Д)четыре
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