В рассказе Саши Черного ,, Кавказский пленник'' девочки передавали пленнику пирожки , сколько досталось мальчику? А) один В)два С) три Д)четыре

Литература

В рассказе Саши Черного ,, Кавказский пленник'' девочки передавали пленнику пирожки , сколько досталось мальчику? А) один В)два С) три Д)четыре

Автор: Гость