В раствор содержащий 40 г сульфата меди (2) поместили железные опилки какие веществ?? образуются в результате реакции и какова их масса? Напишите пожалуйста с дано и решением!!!

Химия

В раствор содержащий 40 г сульфата меди (2) поместили железные опилки какие веществ?? образуются в результате реакции и какова их масса? Напишите пожалуйста с дано и решением!!!

Автор: Гость