В раствор содержащий 40 г сульфата меди (2) поместили железные опилки какие веществ?? образуются в результате реакции и какова их масса? Напишите пожалуйста с дано и решением!!!
Химия
В раствор содержащий 40 г сульфата меди (2) поместили железные опилки какие веществ?? образуются в результате реакции и какова их масса? Напишите пожалуйста с дано и решением!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(CuSO4) = 40 г продукты = ? масса = ? Решение: CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu n(CuSO4) = 40 г : 160 г/моль = 0,25 моль n(FeSO4) = n(Cu) = n(CuSO4) = 0.25 моль m(FeSO4) = 0.25 моль * 152 г/моль = 38 г m(Cu) = 0.25 моль * 64 г/моль = 16 г
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