В равнобедренной трапеции ABCD диагональ АС перпендикулярна боковой стороне, угол D = 60°, AD = 20 см, ВС = 10 см. Найдите периметр трапеции
Геометрия
В равнобедренной трапеции ABCD диагональ АС перпендикулярна боковой стороне, угол D = 60°, AD = 20 см, ВС = 10 см. Найдите периметр трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ACD - прямоугольный поскольку АС - перпендикуляр, отсюда АСD будет 90 градусов. угол СAD = 90 градусов, CDA = 90-60 = 30 CD = 1/2AD = 20:2 =10 см. AB = CD, значит находим периметр: P = AD+BC+AB+CD=AD+BC+2CD => P = 20+10+20 = 50
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