В равнобедренной трапеции abcd угол асд 135 с основаниями вс 10 см и ад 20 см. найти пери??етр трапеции

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Проведем высоты ВК и СМ из вершин верхнего основания на нижнее. Получим два равных равнобедренных прямоугольных треугольника АВК и СМD и прямоугольник KBCM KM=BC=10 cм АК=MD=(20-10)/2=5 см ВК=AK=5 cм Пусть АВ=СD=x По теореме Пифагора АВ²=ВК²+АК² (ВК=АК=х) х²=5²+5²=50 х=5√2 Р=АВ+ВС+СD+AD=5√2+10+5√2+20=30+10√2 (cм)