В равнобедренной трапеции основания равны 8 и 16 см. Диагонали трапеции пересекают??я под прямым углом. Найти высоту трапеции.

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Из особенностей равнобедренной трапеции вытекает свойство высоты трапеции: если ее диагонали пересекаются под прямым углом, то длина высоты равна половине суммы оснований: h=(a+b)/2. Следовательно: h=(8+16)/2=24/2=12.