В ромбе острый угол 65*грудусов , найти остальные углы
Геометрия
В ромбе острый угол 65*грудусов , найти остальные углы
Ответ(ы):
Гость:
Пусть неизвестный угол x, Сумма углов 360 360=2*65+2x 2x=360-130=230 x=115 Углы:2 угла по 65°, 2 угла по 115°
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