В россии находится Статуя Свободы,Мемфис,Тадж Махал, или Кижи

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В России находится Кижи - это архитектурный ансамбль и музей- заповедник. Он находится в Онежском озере на острове Кижи. Статуя Свободы находится в Америке в городе Нью-Йорк, Тадж Махал находится в Индии в Агре на берегу реки Джамна, Мемфис - это город на юге США.