В секции 700 мальчиков и 289 девочек. на сколько процентов девочек меньше чем мальчиков
Математика
В секции 700 мальчиков и 289 девочек. на сколько процентов девочек меньше чем мальчиков
Ответ(ы):
Гость:
Сначала просто проценты М и Д, а уж потом - на сколько кого больше. РЕШЕНИЕ Всего спортсменов в секции С = М+Д = 700+289 = 989 чел. М% = М//С = 700/989 = 0,7078 = 70,78% Д% = Д/С = 289/989 = 0,2922 = 29,22% И к ответу М%-Д% = 41,56% - на %% меньше. ОТВЕТ: Девочек меньше на 41,56% Дополнительно: можно округлить (по правилам) до 71% и 29% и 42% или "как по жизни" - до 70% и 30% - получится ПРИМЕРНО на 40%
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