В Широком смысле слова обществом следует понимать 1) группу любителей почтовых ма??ок 2) всех жителей данного города3)учеников средней школы н4 .4) савакупность форм объединений людей

Обществознание
В Широком смысле слова обществом следует понимать 1) группу любителей почтовых ма??ок 2) всех жителей данного города3)учеников средней школы н4 .4) савакупность форм объединений людей
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Широком смысле слова обществом следует понимать совокупность людей
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