В школе 1500 учеников. Каждый день в течении всего года у кого-нибудь из них день рож??ения. Докажите что найдётся день в который отмечают свои дни рождения не менее чем 5 учеников данной школы.

Математика

В школе 1500 учеников. Каждый день в течении всего года у кого-нибудь из них день рож??ения. Докажите что найдётся день в который отмечают свои дни рождения не менее чем 5 учеников данной школы.

Автор: Гость