В школе 1500 учеников. Каждый день в течении всего года у кого-нибудь из них день рож??ения. Докажите что найдётся день в который отмечают свои дни рождения не менее чем 5 учеников данной школы.
Математика
В школе 1500 учеников. Каждый день в течении всего года у кого-нибудь из них день рож??ения. Докажите что найдётся день в который отмечают свои дни рождения не менее чем 5 учеников данной школы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школе 1500 учеников в году 365 дней нужно доказать что каждый день не менее 5 день рождений дни делим на 365:5=7.3
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