В школе учатся четыре ученика - Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие разные ув??ечения. Один из них увлекается теннисом, другой - бальными танцами, третий - живописью, четвертый - пением. О них известно: 1) Иванов и Сидор...
Информатика
В школе учатся четыре ученика - Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие разные ув??ечения. Один из них увлекается теннисом, другой - бальными танцами, третий - живописью, четвертый - пением. О них известно: 1) Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ 2) Петров и теннисист позировали художнику 3) теннисист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым. Чем увлекается Андреев? Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живописью увлекается
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