В школьной столовой испекли 240 пирожков с картошкой с капустой на 160 пирожков боль??е Сколько всего пирожков из тыквы в школьной столовой
Математика
В школьной столовой испекли 240 пирожков с картошкой с капустой на 160 пирожков боль??е Сколько всего пирожков из тыквы в школьной столовой
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