В школьной столовой испекли 240 пирожков с картошкой с капустой на 160 пирожков боль??е Сколько всего пирожков из тыквы в школьной столовой

Математика

В школьной столовой испекли 240 пирожков с картошкой с капустой на 160 пирожков боль??е Сколько всего пирожков из тыквы в школьной столовой

Автор: Гость