В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?
Математика
В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,250/0,002=125 детям можно сделать укол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Составь шесть предложения с данными именами существительного телеграмма звёзды ??калы берег улица норы тропинка дерево лодка
Окружающий мир