В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?

Математика

В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?

Автор: Гость