В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?

Математика
В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,250/0,002=125  детям можно сделать укол
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