Рассказ на тему гагарина ну тип космонавтика

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Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968) родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской области). Его отец Алексей Иванович Гагарин (1902-1973), плотник, мать Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984), работала на молочнотоварной ферме. Детство и юность Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года Юрий пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы, и его учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована немецкими войсками. 24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжантск. В мае 1949 года Гагарин окончил шестой класс Гжантской средней школы, и 30 сентября поступил в Люберецкое ремесленное училище. Будущий космонавт мечтал стать инженером. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом- космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Продолжительность полёта 1 час 48 минут . За этот полёт ему было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание майора досрочно (взлетал в звании старшего лейтенанта), а начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником Днем космонавтики.Гибель первого космонавта 27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин во время одного из тренировочных полётов на самолёте вместе с военным лётчиком В.С.Серегиным. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади