ПОМОГИТЕ, НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ 0,4(х-3)+2,5=0,5(4+х)
Математика
ПОМОГИТЕ, НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ 0,4(х-3)+2,5=0,5(4+х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4х-1,2+2,5=2+0,5х 0,4х-0,5х= 2+1.2-2,5 -0,1х=0,7 х=-7
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